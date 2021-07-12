В Бурятии после отмененного локдауна возобновили работу ТРЦ, заведения общепита, бассейны

УЛАН-УДЭ, 12 июля. /ТАСС/. Предприятия и учреждения Бурятии, торговые центры, кафе, бары и рестораны возобновили работу после двухнедельного локдауна, длившегося с 27 июня по 11 июля. Об этом сообщили журналистам в республиканском оперштабе.

"С 12 июля снят режим всеобщей самоизоляции, за исключением Кабанского района, где из-за сложной эпидемиологической ситуации ограничительные мероприятия продлены до 18 июля", - сообщили в оперштабе.

При этом работа заведений общественного питания и торговых центров ограничена до 22:00 по местному времени, детей до 14 лет без сопровождения взрослых в ТРЦ пускать пока не будут. Возобновили также работу библиотеки, музеи, магазины, реализующие непродовольственные товары, организации сферы услуг, бани, сауны, парикмахерские, маникюрные салоны, салоны красоты, массажные салоны, солярии. Но сохраняется требование о загрузке помещений не более 50% от единовременной пропускной способности заведения.

Бассейны и фитнес-залы, турбазы, гостевые дома, отели, в том числе расположенные рядом с озером Байкал, могут принимать только клиентов с сертификатами о вакцинации от коронавируса или отрицательными ПЦР-тестами, либо со справками о перенесенном не более чем полгода назад заболевании. Также в Бурятии возобновили работу детские сады. "Решение о работе летних оздоровительных лагерей будет принято позднее", - добавили в оперштабе.

При этом на территории региона сохраняется масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, межрегиональные спортивные соревнования будут проходить с условием тестирования всех участников, без зрителей. Закрытыми остаются детские развлекательные центры, аттракционы, ночные клубы, банкетные залы, театры и кинотеатры. Сохраняются требования о переводе не менее 30% сотрудников, в том числе беременных женщин, на дистанционный формат работы. Для детей в возрасте до 14 лет включительно нахождение и передвижение по улицам допускается только в сопровождении взрослых.

Коронавирус в Бурятии

Бурятия - единственный регион, где в так называемую третью волну пандемии коронавируса был введен локдаун. Карантин продлился с 27 июня по 11 июля из-за стремительно ухудшавшейся эпидемической обстановки. Ежесуточно регистрировалось более 300 новых случаев инфицирования COVID-19, за сутки умирали более 20 человек. Было развернуто около 3 тыс. коек для пациентов с COVID-19, почти все они к концу июня заполнились.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 28 июня по 4 июля отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 25-й неделей на 10%. Наибольшие улучшения зарегистрированы в возрастной группе 15-17 лет, в которой показатель снизился на 25%. При этом в 1,2 раза заболеваемость уменьшилась среди работающего населения.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что благодаря локдауну удалось переломить ситуацию, снизить показатели заболеваемости и создать дополнительный резерв коек. Однако он отметил, что о полной стабилизации обстановки говорить рано, поэтому часть ограничений сохранена.

По состоянию на утро 12 июля в Бурятии зарегистрировано 48 180 новых случаев заражения COVID-19, из них 255 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 2 842 пациента, занятость коечного фонда составляет 81,7%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 15 155 человек. Умерли от коронавирусной инфекции с тяжелой сопутствующей патологией 1 453 человека, из них 13 - за последние сутки.

В Бурятии продолжается вакцинация. Первым компонентом привиты 215 094 человека, завершили вакцинацию 150 205 человек. Всего у регионе планируется вакцинировать 431 580 человек.