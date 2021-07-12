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Около 120 общественных деятелей призвали Меркель посодействовать освобождению Ассанжа

Инициатором обращения выступил германский журналист Гюнтер Вальрафф

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Порядка 120 политиков, журналистов и деятелей культуры обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой принять участие в кампании по освобождению основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа во время ее визита в США, запланированного на 14-16 июля. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо в адрес главы правительства ФРГ.

Инициатором письма выступил германский журналист и писатель Гюнтер Вальрафф. Среди подписавшихся, как указывает агентство, члены Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии, Левой партии, партии "Союз-90"/"зеленые", бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который руководит организацией "Атлантический мост", содействующей развитию германо-американской дружбы, а также различные деятели культуры и литературы.

"Мы убедительно просим Вас [Меркель] помочь навести мосты в деле Джулиана Ассанжа", - говорится в послании. При этом отмечается, что в письме содержится призыв к Меркель в беседе с президентом США Джо Байденом прояснить, "насколько важно в интересах защиты свободы прессы отказаться от иска против основателя WikiLeaks, чтобы он мог выздороветь на свободе в кругу своей семьи". Подписавшиеся также просят канцлера Германии найти "для Ассанжа гуманное решение, а для президента США вариант, позволяющий ему сохранить лицо".

"Это был бы сильный и незабываемый гуманитарный жест в конце Вашего [Меркель] срока полномочий, а для президента Джо Байдена, наконец, возможность полностью оставить позади эпоху Дональда Трампа в отношении вопросов защиты свободы прессы и свободы слова", - подчеркивается в письме. "Обхождение с Ассанжем несовместимо с принципами правового государства, ужасные условия содержания в тюрьме - это гуманитарный скандал", - полагают подписавшиеся. Учитывая серьезные проблемы Ассанжа со здоровьем, по их мнению, необходимо срочно принять меры.

Дело Ассанжа

В США против Ассанжа были выдвинуты 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения. Ему инкриминируют преступления, связанные с крупным случаем раскрытия секретной информации. С апреля 2019 года основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме, ожидая окончательного решения по делу о своей экстрадиции в США.

4 января суд в Лондоне постановил, что его выдача американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи были основаны на оценках психологов и экспертов. При этом, изучив собранные стороной обвинения материалы, судья признала вполне правомерными и обоснованными обвинения, выдвинутые против Ассанжа в США.

В настоящий момент американская сторона пытается оспорить решение об отказе в экстрадиции, а Ассанж, которому суд не разрешил выйти из тюрьмы под залог, продолжает находиться в заключении в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, ожидая итогов рассмотрения апелляции. Дата проведения слушаний по апелляции Минюста США на данный момент не определена.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияАссанж, Джулиан
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