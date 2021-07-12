Вокруг Кемерова и Новокузнецка увеличили охранную зеленую зону до 31,5 тыс. га

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Власти в Кузбассе взяли под охрану дополнительно порядка 12 тыс. га леса вокруг крупнейших промышленных городов региона - Кемерова и Новокузнецка. В результате площадь защитных лесопарковых зон увеличилась в два раза, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

"Весной этого года мы начали планомерную работу по усилению "зеленых поясов" вокруг главных промышленных центров региона - Кемерова и Новокузнецка. В результате площади защитных лесов, которые будут охраняться государством и не подлежат вырубке, увеличены вдвое, что благоприятно скажется на экологической обстановке. К работе по созданию "зеленых поясов" должны подключиться и другие территории Кузбасса, чтобы таких экологических мест отдыха для жителей становилось больше", - написал Цивилев.

Площадь лесопаркового "зеленого пояса" Новокузнецка увеличилась с 7,3 тыс. до 13,7 тыс. га, в Кемерове - с 8,5 тыс. до 13,9 тыс. га. В общей сложности охранная зеленая зона двух крупнейших городов Кузбасса теперь составляет 31,5 тыс. га. На их территориях запрещено разжигать костры, размещать свалки, утилизировать отходы, вести добычу полезных ископаемых, также запрещена рубка деревьев, за исключением санитарной. Кроме того, ограничено строительство жилья и промышленных объектов.

Лесопарковые пояса помогают компенсировать негативное влияние промышленности, автотранспорта и других факторов на экологию и состояние атмосферного воздуха. На сегодня в регионе работают более 150 угледобывающих и углеобогатительных предприятий, а также крупные металлургические, химические производства, которые являются источниками большого количества промышленных выбросов. Внимание на экологические проблемы Кузбасса на минувшей неделе обратил президент РФ Владимир Путин. Во время рабочей поездки в Кемерово он сказал, что необходимо сокращать объемы вредных выбросов в атмосферу не только в Новокузнецке, который включен в федеральный проект "Чистый воздух", как один из наиболее загрязненных российских городов, но и в других территориях Кузбасса.