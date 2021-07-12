Программа студенческого туризма в России продлится с 15 июля по 25 августа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Программа студенческого туризма, в рамках которой обучающиеся в вузах смогут путешествовать по регионам России и проживать по доступным ценам в кампусах и общежитиях университетов, продлится с 15 июля по 25 августа. Стоимость пребывания составит от 35 до 550 рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Стоимость проживания в зависимости от типа размещения (блочный, квартирный) составит от 35 до 100 рублей в сутки, максимальная цена - 400 рублей в сутки. Если в пакет <…> также включено питание (завтрак, или завтрак с ужином), стоимость пребывания варьируется от 250 до 550 рублей в сутки", - говорится в сообщении.

По этой программе студенты почти до конца августа смогут путешествовать как самостоятельно за свой счет, так и в составе организованных от своего вуза групп, где расходы на себя берет направляющая сторона. В таком случае вуз оплачивает или компенсирует в полном объеме затраты на проезд до места пребывания, питание, проживание в общежитии или кампусе принимающего вуза. Организация культурно-познавательной туристической программы и культурно-досуговых мероприятий, а также консультационная поддержка и сопровождение групп возлагаются на принимающий вуз.

Студентам предложат более 150 экскурсий, мероприятий и различных культурно-познавательных туристических программ. Большинство программ для организованных групп студентов, представляют собой двух-, трех-, пяти- и семидневные туры. Из-за пандемии в настоящее время прорабатывается вопрос по разработке рекомендаций для регионов и вузов, участвующих в программе.

Вузы-участники программы

"Мы живем в красивой стране с богатой историей и широкой географией. У наших студентов должна быть возможность доступно путешествовать по России. В настоящее время по поручению президента создается сеть кампусов мирового уровня, выделяется финансирование на капитальные ремонты и реконструкцию имеющихся общежитий и студгородков. Поэтому вариантов комфортного отдыха для студентов-туристов от года к году будет становиться все больше. На сегодняшний день к проекту подключились 15 российских университетов", - привели в аппарате слова Чернышенко.

Отмечается, что остановиться в вузовских кампусах и общежитиях партнеров программы можно будет в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе и Иркутске.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в свою очередь отметил, что для удобства поиска вариантов размещения во время путешествий в те регионы, которые участвуют в пилотном проекте программы, создана информационная платформа студтуризм.рф. На ней студенты могут подать заявку на бронирование жилья с указанием даты предполагаемого путешествия. Кроме стандартной информации об объекте размещения, его характеристиках и местоположении, на сайте можно будет ознакомиться с туристической программой каждой конкретной территории и набором дополнительных услуг, предлагаемых принимающей стороной.

"Вузы создадут все необходимые условия: предоставят студентам размещение и позаботятся об их досуге. В этом будут задействованы студенческие туристические клубы и органы студенческого самоуправления", - привели в пресс-службе слова Фалькова.