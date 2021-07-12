В Новосибирской области отремонтируют более 1,2 тыс. учреждений образования

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. школ, детсадов и учреждений дополнительного образования будут отремонтированы к новому учебному году в Новосибирской области. Предварительный объем финансирования составит более 990 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Ранее министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко сообщал, что потребность учреждений образования и культуры в регионе в капремонте составляет около 2 млрд рублей. Регионального финансирования недостаточно для покрытия дефицита, однако для частичного решения проблемы власти сформируют "ремонтный фонд".

"Работы будут проведены в 674 школах, 452 детских садах и 84 учреждениях дополнительного образования. В остальных образовательных организациях Новосибирской области запланировано проведение текущих и поддерживающих ремонтов в рамках подготовки к новому учебному году. Предварительный объем финансирования составляет свыше 990 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра образования области Сергея Федорчука.

В Министерстве образования региона подчеркнули, что при планировании работ в первую очередь учитывались замечания и предписания надзорных служб, полученные в ходе приемки организаций к 2020-2021 учебному году и при плановых проверках Роспотребнадзора, ГО ЧС и Ростехнадзора.

В числе основных видов работ - замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, ремонт кровель, фасадов, пищеблоков, обеденных и спортивных залов, систем отопления, а также общестроительные работы. Также запланировано создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".

Ремонтная кампания включает ремонт в специальных коррекционных школах и школах-интернатах, комплексные капремонты зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций для соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации в Мошковском, Татарском, Черепановском районах Новосибирской области.

О ситуации с капремонтом

Как ранее сообщал ТАСС Голубенко, имеющаяся потребность в капремонте накопилась в течение последних трех лет. В 2020 году из-за пандемии в бюджете не удалось уделить большое внимание теме капремонта, средства заложили лишь на расчеты по прошедшим обязательствам, что несколько усугубило ситуацию. В 2021 году необходимо восстановить бюджетные лимиты прошлого года, поэтому средства в так называемый ремонтный фонд возможно будет заложить на период не ранее 2022-2024 годов.

Он отмечал, что федеральные средства на капитальный ремонт не выделяются. Их привлечение возможно только для капитального строительства, так как здания старого образца не подходят под новые предъявляемые стандарты. Большое количество соцучреждений региона, в частности, в сельских территориях, выработали свой эксплуатационный ресурс. Одним из вариантов решения этой проблемы может стать строительство модульных конструкций, более экономичных и быстровозводимых.