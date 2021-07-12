"Оператор информационной системы" займется модернизацией и развитием ГИС ЖКХ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по модернизации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Развитием и ее модернизацией займется оператор АО "Оператор информационной системы", сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"Федеральный центр продолжает работу по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства, чтобы гражданам было проще и удобней пользоваться ее сервисами. План мероприятий по модернизации этой системы утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. <…> Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить ее функционал, в том числе создать на ее базе единую цифровую платформу учета данных о ЖКХ", - говорится в сообщении.

Развитием будет заниматься "Оператор информационной системы", полномочия ему передаст АО "Почта России". Закон об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным 11 июня. Как уточнила пресс-служба кабмина, в утвержденном Михаилом Мишустиным плане подробно расписан процесс передачи полномочий.

На платформе учета данных о ЖКХ появятся новые сервисы, а также будет разработано специальное мобильное приложение, позволяющее россиянам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ с помощью телефона. "На законодательном уровне в рамках этой работы планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также с единым порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных", - говорится в сообщении.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.