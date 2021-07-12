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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Жители пострадавшего от ливней района Крыма получат выплаты более чем на 40 млн рублей

Выплаты будут направлены 64 семьям

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Прогнозная сумма выплат жителям Бахчисарайского района Крыма, пострадавшего от ливня 4 июля, составляет более 40 млн рублей, сообщила в понедельник ТАСС глава района Людмила Пучкова.

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"На сегодня по всем, кто имеет право на выплату без решения суда, все уже рассчитано, документы переданы [в Совет министров Крыма]. Прогнозная сумма выплат по Куйбышевскому и Голубиновскому сельским поселениям (в состав которых входят пострадавшие от стихийного бедствия населенные пункты) составила чуть более 42 млн рублей", - сказала Пучкова.

По ее информации, в таком порядке выплаты получат 64 семьи. В том числе владельцы шести домов, которые не подлежат восстановлению.

Глава района добавила, что, по данным на текущий момент, еще 13 человек будут требовать компенсаций через суд - это те, чье право на выплаты не удается подтвердить в обычном порядке. "Уже начали исковые заявления с нашими юристами готовить", - уточнила собеседница.

4 июля Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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