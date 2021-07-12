Жители пострадавшего от ливней района Крыма получат выплаты более чем на 40 млн рублей

"На сегодня по всем, кто имеет право на выплату без решения суда, все уже рассчитано, документы переданы [в Совет министров Крыма]. Прогнозная сумма выплат по Куйбышевскому и Голубиновскому сельским поселениям (в состав которых входят пострадавшие от стихийного бедствия населенные пункты) составила чуть более 42 млн рублей", - сказала Пучкова.

По ее информации, в таком порядке выплаты получат 64 семьи. В том числе владельцы шести домов, которые не подлежат восстановлению.

Глава района добавила, что, по данным на текущий момент, еще 13 человек будут требовать компенсаций через суд - это те, чье право на выплаты не удается подтвердить в обычном порядке. "Уже начали исковые заявления с нашими юристами готовить", - уточнила собеседница.

4 июля Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.