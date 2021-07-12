Премьер Великобритании осудил расистские высказывания против сборной Англии в соцсетях

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил расистские нападки на сборную Англии в социальных сетях, после того как команда уступила сборной Италии в финале чемпионата Европы по футболу.

"Сборная Англии заслуживает того, чтобы ее [игроков] восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Тем, кто несет ответственность за эти ужасные высказывания, должно быть стыдно", - написал Джонсон в понедельник на своей странице в Twitter.

Ранее подобные выступления в соцсетях осудила Футбольная ассоциация Англии.

В свою очередь полиция Лондона заявила, что ненавистнические высказывания будут расследованы. "Нам известно о некотором числе расистских комментариев в соцсетях, направленных против футболистов после финала Евро-2020. Оскорбления абсолютно недопустимы и будут расследованы", - говорится в сообщении столичной полиции, опубликованном в понедельник в "Твиттере".

Основное время финальной встречи между Англией и Италией, состоявшейся в воскресенье на лондонском стадионе "Уэмбли", завершилось со счетом 1:1. В составе английской сборной забитым мячом отметился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев отличился Леонардо Бонуччи (67). В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2 и стала чемпионом Европы.