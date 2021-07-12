Футбольная ассоциация Англии осудила расистские высказывания болельщиков после финала Евро

ТАСС, 12 июля. Футбольная ассоциация Англии (FA) осудила расистские высказывания болельщиков в отношении некоторых игроков национальной сборной после финала чемпионата Европы и призвала наказать всех виновных. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В воскресенье сборная Италии в серии пенальти обыграла команду Англии в финальном матче чемпионата Европы. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2. Англичане Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать пенальти, за что подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

"FA сильно осуждает любые формы дискриминации, мы потрясены расистскими высказываниями в сторону некоторых игроков сборной Англии в социальных сетях, - сказано в заявлении. - Мы понимаем, что люди, показывающие такое отвратительное поведение, не могут следовать за командой. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков. Призываем к самому суровому наказанию в отношении всех виновных".

Ранее пресс-служба английской полиции сообщила, что будет расследовать расистские оскорбления в адрес футболистов национальной сборной в социальных сетях.