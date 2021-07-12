В Кузбассе впервые с начала пандемии выявили более 200 новых больных COVID-19 в сутки

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Заражение коронавирусом за минувшие сутки выявлено у 201 жителя Кемеровской области, сообщает региональный оперштаб в понедельник. Как следует из ежедневных сводок, это является абсолютным рекордом по приросту заболеваемости с начала пандемии.

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 201 случай заражения коронавирусной инфекцией: [в том числе] Кемерово - 38, Новокузнецк - 37, Междуреченск - 21. [На 12 июля 2021 года с начала пандемии] 42 246 случаев заболевания выявлено, 39 573 выздоровевших, 879 скончались", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, ранее наивысших прирост суточной заболеваемости коронавирусом в регионе фиксировался 6 ноября прошлого года. Тогда заражение подтвердилось у 198 человек.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают почти 1,8 тыс. человек с коронавирусом, ситуация находится под контролем правительства Кузбасса. Как пояснили ТАСС в областном министерстве здравоохранения, с конца июня коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 в стационарах региона был увеличен почти на 30% - с 2,7 тыс. мест до 3,5 тыс. При этом порядка 20% находятся в резерве и свободны.