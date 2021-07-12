В четырех регионах Сибири 12 июля ожидаются сильные дожди и град

ТАСС, 12 июля. Синоптики прогнозируют в понедельник сильные дожди, грозу и град в Кемеровской и Омской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"12 июля в Кемеровской области сильный дождь, гроза, град. В Алтайском крае и Республике Алтай сильный и очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 м/с. 12-14 июля в Омской области сильный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Гидрометцентр отмечает, что в Омской области 13 и 14 июля ожидается сильный ветер до 20 м/с и град. В Тыве 13 июля прогнозируется сильный дождь с грозой и ветром до 20 м/ с. В Иркутской области и Хакасии 14 и 15 июля соответственно синоптики также обещают сильный дождь с грозой.