Прокуратура проводит проверку в связи с очередями на регистрацию в Шереметьево

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с большими очередями на регистрацию пассажиров в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства при организации наземного обслуживания в международном аэропорту Шереметьево в связи с длительной процедурой регистрации на рейс вылетающих пассажиров в минувшие выходные", - сообщила Короткова.

Проверку поручено провести Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, который направил руководителям авиакомпаний и аэропортов московского авиаузла информационные письма о необходимости увеличения штата работников, осуществляющих регистрацию пассажиров.

Прием пассажиров

Транспортная прокуратура организовала выездной прием пассажиров в Шереметьево в связи с большими очередями на регистрацию на рейсы, сообщила Короткова.

"С учетом высокого туристического сезона прокуратурой организован выездной прием граждан в международном аэропорту Шереметьево по вопросу соблюдения прав пассажиров, - сообщила Короткова. - Прием будет проходить 12 июля с 10 до 18 часов в здании аэропорта Шереметьево по адресу: Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, терминала Д, 2 этаж, зал "Валдай".

Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация об очередях в аэропорту Шереметьево на стойках регистрации. В субботу в дирекции по связям с общественностью Шереметьево сообщили, что необходимая проверка наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, их срока действия и соответствия персональным данным стала причиной длинных очередей у стоек регистрации. В аэропорту уточнили, что в целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия и консультаций пассажирам. Кроме того, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. В зонах выдачи багажа также транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы.

Издание "Известия" в своем Telegram-канале также сообщило о больших очередях в аэропорту Внуково в воскресенье из-за проверки у вылетающих за границу наличия справок о вакцинации и ПЦР-тестов.