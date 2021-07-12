Кабмин направил 1 млрд руб. на оплату больничных по уходу за детьми

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Оплата больничных по уходу за детьми больше не будет зависеть от стажа работы родителей. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами, размер такого пособия составит 100% от среднего заработка.

"С 1 сентября по инициативе президента [РФ Владимира Путина] будет по-новому оплачиваться больничный по уходу за ребенком до 8 лет, размер такого пособия составит 100% от среднего заработка, он больше не будет зависеть от стажа работы, как предусмотрено сейчас", - отметил председатель правительства. По его мнению, это "особенно важно для молодых мам и пап, которые еще не успели набраться трудового опыта".

Глава кабинета министров подчеркнул, что "новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей". "Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования, правительство направило на это почти 1 млрд рублей, чтобы всем, кому положено, вовремя предоставлялись пособия", - сообщил Мишустин.

Он заверил, что "при этом не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчеты Фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа".