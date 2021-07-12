Кабмин утвердил план мероприятий по развитию и модернизации библиотек

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

"Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела <…> Книги живут, когда их читают, важно, чтобы у каждого человека была возможность доступа к ним. Для этого потребуется в масштабах всей страны решить задачи модернизации библиотек, их оснащения широкополосным интернетом и интеграции в единое цифровое пространство", - сказал Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе правительства, план утвержден до 2030 года. К этому времени предполагается модернизировать всю библиотечную систему страны - федеральные, муниципальные, ведомственные, научные и специализированные библиотеки. Документ, в частности, подразумевает сохранение и пополнение книжных фондов, создание цифровых платформ для совместной работы библиотек и объединение библиотечных, архивных и музейных информационных ресурсов в единое цифровое пространство.

Премьер добавил, что большое внимание также будет уделено привлечению к работе в библиотеках молодых специалистов, которые обладают современными цифровыми компетенциями. Для этого планируется запустить новые программы по дополнительному образованию и профессиональной переподготовке, расширить механизмы целевого обучения, создать систему мониторинга кадровой потребности в библиотечной сфере, уточнили в пресс-службе. Кроме того, предполагается вернуть в штатное расписание библиотек должность методиста и сформировать единую информационную систему методического обеспечения.

Мишустин напомнил, что в ходе поездки в Томск в июле он ознакомился с уникальным фондом научной библиотеки Томского государственного университета. Премьер назвал этот фонд "настоящей книжной сокровищницей Сибири".