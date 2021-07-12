Кураторам в колледжах с 1 сентября будут выплачивать надбавку в 5 тыс. рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Кураторы в колледжах и техникумах будут получать надбавку, как и классные руководители в школах, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина напомнил, что с сентября 2020 года для классных руководителей введена специальная выплата - 5 тыс. руб. в месяц. "С нового учебного года по решению главы государства такую ежемесячную надбавку к зарплате будут получать и кураторы учебных групп в колледжах и техникумах, соответствующее постановление правительства подписано", - сказал глава кабинета министров.

"Сегодня мы большое внимание уделяем подготовке кадров со средним специальным образованием, они востребованы во всех сферах экономики, создаем для них современные учебные места, чтобы была возможность получать практические навыки. Кураторы передают студентам свои знания и занимаются воспитательной работой, это не только серьезная ответственность, но и дополнительная нагрузка", - отметил Мишустин, добавив, что "важно поддержать таких людей".