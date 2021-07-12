Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,05

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник поднялся до 1,05. В Москве показатель также вырос и составил 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор по-прежнему превышает единицу в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, ниже 1 он также в Подмосковье (0,98).

В Санкт-Петербурге, где вторые сутки подряд выявляют более 2 тыс. инфицированных за сутки, коэффициент при этом продолжает снижение - он опустился с 1,07 до 1,06. В Иркутской области показатель составил 1,08, в Ростовской - 1,1, в Воронежской и Нижегородской - 1,12. В Красноярском крае он снизился с 1,19 до 1,14, в Свердловской области коэффициент поднялся с 1,18 до 1,24. В Самарской области при этом показатель составляет 1,3.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.