В России выявили 25 140 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 140, до 5 808 473, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,43%.

В частности, за сутки было выявлено 2 566 случаев заражения в Московской области, 2 029 - в Санкт-Петербурге, 522 - в Нижегородской области, 464 - в Свердловской области, 426 - в Воронежской области.

Число случаев заражения в Москве возросло за сутки на 5 403 против 5 410 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 434 641 заразившегося. В относительном выражении прирост составил 0,38%.

В настоящее время продолжают лечение 448 113 человек.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 429. Всего уже выздоровели 5 216 648 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 481 пациент в Московской области, 779 - в Санкт-Петербурге, 405 - в Свердловской области, 391 - в Нижегородской области, 361 - в Воронежской области.

В Москве выписаны по выздоровлению 7 096 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 235 697. В настоящее время в столице продолжают лечение 175 189 человек.

Число умерших

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 710 против 749 днем ранее. Всего от инфекции умерли 143 712 пациентов.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 104 летальных случая в Санкт-Петербурге, 31 в Иркутской области, 27 - в Пензенской области, 26 - в Нижегородской области, 25 - в Московской области.

В Москве за сутки было зарегистрировано 107 летальных исходов, всего умерли 23 755 заболевших.