В Нижегородской области работодателей обязали публиковать сведения о вакцинации работников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Нижегородские работодатели будут размещать сведения о работниках, прошедших вакцинацию, на портале "Карта жителя Нижегородской области". Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности, сообщает в понедельник правительство региона.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о внесении изменений <...> Руководители организаций, индивидуальные предприниматели, указанные в постановлении главного государственного санитарного врача, должны размещать в личном кабинете на сервисе "Карта жителя Нижегородской области" сведения о количестве работников, сделавших профилактические прививки против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также работодателям будет необходимо публиковать информацию о количестве работников, имеющих противопоказания, а также о числе сотрудников с наличием антител. Обновляться данные будут еженедельно.

В Нижегородской области с начала пандемии зарегистрировали 129,9 тыс. случаев коронавируса, 119,3 тыс. человек выздоровели, 4,5 тыс. летальных случаев. В регионе, согласно требованиям указа губернатора от 16 июня, мероприятия можно посещать при наличии сертификата профилактической прививки от коронавируса, отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, отрицательного результата экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2. Кроме того, можно было предъявить результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования.

В регионе ранее также создали универсальный персональный документ для посещения мероприятий "Мультипасс 800", который можно получить на основании сертификата о вакцинации, теста на антитела либо отрицательного ПЦР-теста. Документ в каждом случае имеет определенный срок действия. По последним данным, в регионе привиты от коронавируса более 550 тыс. человек.