СМИ: в нескольких городах Франции отменили фейерверк по случаю Национального праздника

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Власти нескольких французских городов приняли решение отменить традиционный фейерверк по случаю Национального праздника 14 июля в связи с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM.

По его информации, праздничное шоу не будет проходить в этом году в таких крупных городах, как Нант, Нанси, Брест, Лимож, Лилль и некоторых других. "Было принято решение не подвергать население риску", - отметили, в частности, в мэрии Лиможа.

Фейерверк также не состоится в городе Каркасон, на улицах которого на шоу ежегодно собирается около 500 тыс. человек. По словам представителя мэрии, власти не способны контролировать соблюдение санитарных ограничений в такой ситуации.

Как подчеркивает телеканал, праздничный фейерверк в Париже состоится в районе Эйфелевой башни. Кроме того, на Елисейских полях пройдет традиционный парад.

День единства

Традицию ежегодно отмечать Национальный праздник Франция ведет с 1880 года. Республика проводит его 14 июля. Обычно этот день связывают с двумя датами - штурмом Бастилии 14 июля 1789 года в период Великой французской революции как символом свержения абсолютизма, а также с отмеченным год спустя, 14 июля 1790 года, Праздником Федерации. Он был задуман инициаторами как "День национального единства".

На Елисейских полях первые военные парады прошли еще в период Первой мировой войны. В 1916 году в нем впервые принимали участие военные подразделения союзных с Францией стран, в том числе России.