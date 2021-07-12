В Аргентине выяснили, что одной дозы "Спутника V" достаточно для вакцинации переболевших

ТАСС, 12 июля. Исследование, проведенное среди медиков в Аргентине, продемонстрировало, что одной дозы "Спутника V" достаточно для вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Cell Reports Medicine .

"Статья, опубликованная специалистами из Аргентины в журнале Cell Reports Medicine, является еще одним примером позитивных данных, полученных в ходе применения вакцины "Спутник V". Препарат обеспечивает высокий уровень защиты как для не болевших коронавирусом, так и лиц, которые перенесли инфекцию", - отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Авторы исследования указывают, что у 94% людей, ранее не болевших коронавирусной инфекцией, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы вакцины "Спутник V". Также авторы отмечают, что очевидных преимуществ введения второй дозы "Спутника V" ранее переболевшим не выявлено. По мнению авторов, для защиты переболевших достаточно иммунизации только первым компонентом "Спутника V" (то есть вакциной "Спутник Лайт").

Отмечается, что в ходе исследования проводилась оценка выработки антител после вакцинации 288 медицинских работников в Аргентине, осуществлялся анализ титров антител после одного и двух уколов "Спутником V" перенесших инфекцию и ранее не болевших.

"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Сан-Марино, Мексики, ОАЭ, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.