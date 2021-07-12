В СПбГУ опровергли увольнение преподавателя по политическим мотивам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) не связывает с политическими мотивами прекращение трудового договора с руководителем кафедры семитологии и гебраистики вуза Софьей Ямпольской. Об этом в понедельник сообщается на сайте СПбГУ.

Ранее Ямпольская сообщила на своей странице в Facebook о том, что больше не является сотрудником СПбГУ. Она написала, что ректорат вуза категорически отказывается продлевать договор и заключать новый (старый закончился 30 июня 2021). По ее мнению, причина заключается в том, что в январе Ямпольская была в числе задержанных ОМОН во время несанкционированной акции в центре Петербурга и получила штраф за административное правонарушение.

"Информация о том, что доцент Ямпольская была уволена из Санкт-Петербургского государственного университета по политическим мотивам, не соответствует действительности. Между Ямпольской и СПбГУ был заключен срочный трудовой договор, срок действия которого истек 30 июня 2021 года", - говорится в сообщении со ссылкой на проректора по организации работы с персоналом СПбГУ Владимира Еремеева.

По его словам, СПбГУ не являлся основным местом работы Ямпольской, ее учебная нагрузка преподавателя составляла 48 часов в год (для сравнения: средняя учебная нагрузка преподавателя восточного факультета составляет 530 часов в год).

"Учитывая данные обстоятельства, принято решение распределить данную учебную нагрузку между другими преподавателями", - отмечается в сообщении.

Несогласованные акции прошли в Санкт-Петербурге 31 января, а также 2 февраля.