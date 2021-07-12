Как помочь домашним животным перенести жару. Советы ветеринаров

Жаркая погода опасна для животных солнечным или тепловым ударом. Причем в зоне риска не только собаки на выгуле, но и те, кто постоянно находится в душной квартире, — для них исход может быть летальным.
Каковы признаки перегрева животного и как оказать первую помощь?
Заторможенность, слюноотделение, шаркающая походка, животное становится горячим на ощупь — все это симптомы солнечного или теплового удара.
Если животному стало плохо, ему нужно смочить лоб, подмышечные впадины, лапы. Обдуть веером и дать воды. Если это произошло на улице, перенесите животное в тень — важно исключить попадание солнечных лучей.
Бросать в воду или поливать животное холодной водой, когда удар уже произошел, нельзя. Это становится большой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, вызывает риск отека легких из-за резкого перепада температур.
Тепловой удар может длиться недолго — около десяти минут. Но если животное не может прийти в себя час и больше, нужно обращаться к врачу, рекомендует ветеринар Михаил Шеляков.
Кто находится в зоне риска?
Чем меньше собака, тем быстрее она может переохладиться и перегреться. А собаки с темной шерстью во время прогулки рискуют сильнее пострадать от действия солнца.
Также в опасности брахицефалы — собаки с плоской мордой, например мопсы, бульдоги, пекинесы, шарпеи, боксеры. Из-за особенностей строения черепа у них нарушено дыхание, узкие ноздри не позволяют сделать полноценный вдох и выдох. В жару им становится еще труднее, замечает ветеринар Алексей Калиновский.
Жару плохо переносят кошки со свалявшейся шерстью — сквозь плотные комки не проходит воздух, и у животного нарушается теплообмен.
Ветеринарный врач Николай Логинов рекомендует стричь длинношерстных животных во время жары — к холодам шерсть отрастет. Хотя это мнение разделяют не все врачи — Михаил Шеляков же указывает на важность наличия шерсти в теплообмене животного: она не только спасает от замерзания зимой, но и создает воздушную подушку в жару.
Как помочь животному перенести жаркие дни?
Кошкам необходимо обеспечить приток свежего воздуха и доступ к воде. Если вы широко открываете окна, обязательно убедитесь в наличии специальной сетки-антикошки и правильной ее установке. От обычной антимоскитной сетки антикошка отличается большей устойчивостью. Именно в периоды сильной жары учащаются случаи падений животных из окна, отмечает Михаил Шеляков.
Лучше оставлять двери ванн и туалетов открытыми — там обычно немного прохладнее, чем в остальной квартире, говорит Николай Логинов. Животные, которые не выходят на прогулку, должны иметь возможность свободно перемещаться по квартире. Владельцы собак могут дома наполнить водой неглубокий таз или другую емкость, в которой питомец при желании может искупаться.
Класть лед в миску с водой — не слишком хорошая идея, считает эксперт. Животное может подавиться кусочком льда, и в худшем случае это вызовет удушье. Вместо этого лучше расставить по квартире большое количество емкостей с водой.
Питание в период жары лучше сделать низкокалорийным. Но и сами животные в такое время едят меньше. Тонкая жировая прослойка позволяет им проще перенести жаркую погоду. Поэтому, например, южные кошки и собаки кажутся нам всегда очень худыми.
Размещайте клетки с животными и птицами так, чтобы на них не падали солнечные лучи. Учитывайте, что если клетка стоит на подоконнике, то в разное время дня на нее может попадать много света, поэтому лучше перенести ее подальше от окна. Если птица любит купаться, оставьте в клетке ванночку с водой.
По возможности включайте кондиционер и вентилятор — прохладный воздух предохраняет от перегрева. Не стоит бояться, что животное переохладится, оно самостоятельно определит, где в квартире ему находиться комфортнее, указывает Алексей Калиновский.
Какие правила есть для выгула собак в жару?
Необходимо скорректировать время прогулок — пораньше утром, попозже вечером. Если вы привыкли гулять с собакой днем, постарайтесь выходить ненадолго и держаться в тени. Всегда берите с собой воду.
Нужно учитывать, что, если у собаки случится удар, вам придется нести ее на себе. Поэтому, если животное крупное, рассчитывайте свои силы заранее. Лучше не гулять в уединенных местах, не оставаться в чистом поле.
Также запрещено выходить на прогулку в наморднике — из-за невозможности широко открыть рот собака не может восстановить нормальный теплообмен. Отойдите от мест, где возможен контакт с большим количеством людей, и снимите намордник.
Можно ли обливать кошку холодной водой, чтобы она не перегрелась?
Все животные индивидуальны, поэтому большое значение имеет отношение кошки к воде. Из-за стресса во время купания температура тела может даже повыситься, и никакого эффекта от ваших действий не будет.
Есть ли практический смысл у такой процедуры — вопрос спорный, говорит Михаил Шеляков. После купания кошки довольно быстро высохнут. На их теле нет сальных желез, и потеют они через лапки. Так что их организм в таком охлаждении просто не нуждается.
Алексей Калиновский же считает, что такая логика правильная — если есть возможность полить животное и охладить его таким образом, лучше это сделать.
Можно смачивать шерсть кошки с помощью влажного полотенца, отмечает Алексей Калиновский. Но в таком случае стоит следить, чтобы в квартире не было сильных сквозняков — это создает риск для кошки простудиться даже в жару.
Яна Ретунская