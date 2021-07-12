Как помочь домашним животным перенести жару. Советы ветеринаров

Кошкам необходимо обеспечить приток свежего воздуха и доступ к воде. Если вы широко открываете окна, обязательно убедитесь в наличии специальной сетки-антикошки и правильной ее установке. От обычной антимоскитной сетки антикошка отличается большей устойчивостью. Именно в периоды сильной жары учащаются случаи падений животных из окна, отмечает Михаил Шеляков.

Лучше оставлять двери ванн и туалетов открытыми — там обычно немного прохладнее, чем в остальной квартире, говорит Николай Логинов. Животные, которые не выходят на прогулку, должны иметь возможность свободно перемещаться по квартире. Владельцы собак могут дома наполнить водой неглубокий таз или другую емкость, в которой питомец при желании может искупаться.

Класть лед в миску с водой — не слишком хорошая идея, считает эксперт. Животное может подавиться кусочком льда, и в худшем случае это вызовет удушье. Вместо этого лучше расставить по квартире большое количество емкостей с водой.

Питание в период жары лучше сделать низкокалорийным. Но и сами животные в такое время едят меньше. Тонкая жировая прослойка позволяет им проще перенести жаркую погоду. Поэтому, например, южные кошки и собаки кажутся нам всегда очень худыми.

Размещайте клетки с животными и птицами так, чтобы на них не падали солнечные лучи. Учитывайте, что если клетка стоит на подоконнике, то в разное время дня на нее может попадать много света, поэтому лучше перенести ее подальше от окна. Если птица любит купаться, оставьте в клетке ванночку с водой.

По возможности включайте кондиционер и вентилятор — прохладный воздух предохраняет от перегрева. Не стоит бояться, что животное переохладится, оно самостоятельно определит, где в квартире ему находиться комфортнее, указывает Алексей Калиновский.