Власти Гонконга ужесточают карантинные требования для пассажиров из России

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июля. /ТАСС/. Власти Гонконга с 16 июля ужесточат карантинные правила для пассажиров из числа резидентов этого специального административного района КНР, въезжающих с территории России. Эту информацию ТАСС подтвердили в понедельник в генеральном консульстве РФ в Гонконге.

"Правительство Гонконга приняло решение о включении России с 16 июля 2021 года в перечень стран "с очень высоким риском заражения" (т.н. группу А2). Таким образом, с указанной даты обязательный карантин для лиц, прибывающих в Гонконг из России или посетивших РФ в предыдущие три недели, составляет 21 день, независимо от того, вакцинированы они или нет. За этот период необходимо будет сдать четыре теста на COVID-19", - уточнили в дипмиссии.

Ранее предполагалась возможность сокращения срока карантина до семи дней для пассажиров из РФ, у которых есть сертификат о вакцинации, отрицательные результаты теста на COVID-19 и тесты, подтверждающие достаточный уровень антител, сделанные в лаборатории Гонконга.

Требования для допуска к посадке на борт самолета, следующего в Гонконг, в целом останутся без изменений. Речь идет о необходимости предъявлять справку на английском или китайском языках о негативном результате ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа до вылета по стандарту ISO15189. Также необходим документ, подтверждающий бронь на 21-дневный срок в одном из 34 специализированных отелей.

Лицам, совершающим поездку в Гонконг, рекомендовано иметь несколько копий всех необходимых документов с тем, чтобы в случае необходимости оставить один экземпляр представителю авиакомпании. При умышленном введении в заблуждение местных властей относительно пребывания в тех или иных странах, контактах с вирусоносителями и заражения коронавирусом предусмотрено наказание в виде штрафа и лишения свободы.

Въезд в город сейчас разрешен только для его резидентов. В настоящее время между РФ и Гонконгом нет прямого авиасообщения.