ВЦИОМ: более трети россиян не употребляют алкоголь

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 38% жители России не употребляют алкогольных напитков. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник.

"Более трети россиян не употребляют алкогольных напитков (38%), чаще респонденты старше 60 лет (51%). Каждый четвертый опрошенный пьет алкогольные напитки реже, чем раз в месяц (25%). Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14% и 18% соответственно. <…> Каждый день или несколько раз в неделю пьют 1% и 4% опрошенных", - говорится в сообщении.

На еженедельной основе пьют пиво 7% опрошенных, один-два раза в месяц - 16%. Вина и крепкий алкоголь чаще всего респонденты употребляют реже, чем раз в месяц (24% и 18% соответственно).

Доля тех, кто считает, что все виды алкоголя в той или иной степени негативно влияют на здоровье людей увеличилась с 55% в 2018 году до 81% в 2021 году. С тем, что существуют безвредные дозы алкоголя, согласны 15% опрошенных, при этом самым безвредным напитком они считают вино (39%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19 июня и 7 июля. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.