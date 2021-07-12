Власти Геленджика сообщили, что окрасившие в красный цвет море водоросли не опасны

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Вода в Черном море в районе города-курорта Геленджик окрасилась в красный цвет из-за развития особых водорослей - макрофитов. Данное явление не является опасным, водоросли не токсичны, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Геленджика.

В понедельник в нескольких пабликах в социальных сетях и местных СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено Черное море вблизи скалы Парус в Геленджике. На кадрах видно, что море окрасилось в красный цвет.

"В селе Прасковеевка у скалы Парус море окрасилось в красный цвет. Поводов для паники нет, это природное явление. Обусловлено это тем, что высокая температура воды является благоприятной средой для [водорослей] макрофитов", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что в естественной среде данные водоросли не токсичны и не представляют опасности для человека.