На Урале прогнозируют сильный ветер и заморозки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. В части регионов ожидаются дожди, а в Ханты-Мансийском автономном округе ночью во вторник температура опустится до минус 1 градуса, сообщили в понедельник региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 13 июля] переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 6-11 градусов, днем - 17-22 градуса <…> Днем местами порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. По данным синоптиков, порывы ветра ожидаются и 14 июля, а к 15 июля дневная температура поднимется до 20-25 градусов.

По данным курганского гидрометцентра, порывы ветра до 14-15 м/с ожидаются 13 и 14 июля, до четверга без осадков, в начале недели - кратковременные дожди. Температура воздуха в регионе ночью составит 6-12 градусов, днем - 15-22. По данным центра "Фобос", в ближайшие три дня в Челябинске температура составит 16-25 градусов тепла.

В Обь-Иртышском гидрометцентре сообщили, что в Тюменской области порывы ветра достигнут 18 м/с, в ближайшие три дня в регионе дожди, температура воздуха днем - 13-19 градусов, ночью - 6-11. В Ханты-Мансийском автономном округе, по данным гидрометцентра, ночью во вторник местами похолодает до минус 1 градуса, уже к четвергу в регионе потеплеет до 24 градусов, местами кратковременные дожди, порывы ветра до 17-20 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе в эти же дни порывы ветра составят 14 м/с, местами небольшие дожди, температура ночью опустится до 1 градуса, в четверг днем потеплеет до 18-23.