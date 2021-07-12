Кириенко заявил, что "Таврида" и ArtMasters помогают тем, чья работа остается за кулисами

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что арт-кластер "Таврида" и открытый чемпионат для представителей творческих профессий ArtMasters дают возможности для самореализации талантливым людям, работа которых обычно остается за кулисами. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Тавриды".

"Мне было невероятно интересно услышать, как художники по костюмам, художники по свету, по гриму рассказывают о своих замыслах, о своем участии в постановках. Арт-кластер "Таврида" и ArtMasters создают возможности для этих очень талантливых людей, работа которых обычно остается за кулисами. Зрители, приходя в театр, не видят их, не знают, о чем они думают, как находят решения, которые становятся важной частью спектакля", - приводит пресс-служба "Тавриды" слова Кириенко.

Он также отметил, что творческие команды, сформированные во время чемпионата ArtMasters в 2020 году, продолжают совместную деятельность. "Режиссеры, которые ставили здесь свои спектакли, до сих пор работают с теми же актерами, художниками, звукорежиссерами, гримерами. Когда сотрудничество становится долговременным, когда оно живет и реализуется в ярких проектах, это очень здорово", - подчеркнул Кириенко.

Стратегическим партнером чемпионата ArtMasters является Министерство науки и высшего образования РФ. Чемпионат реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Минкультуры, Минпросвещения, правительства Москвы. Официальным информационным партнером чемпионата является ТАСС.

Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера, в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров. С 5 по 13 июля в арт-кластере проходит образовательный заезд "Арт-поляна", который объединил арт-школу эффективного управления с театральными и концертными площадками.