Беглов сообщил об уменьшении числа госпитализаций из-за COVID-19 в Петербурге за неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге по итогам минувшей недели снизилось на 23%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

"За прошлую неделю у нас было госпитализировано 5,5 тыс. взрослых пациентов. Это на 23% меньше, чем неделей ранее. На 9 июля было свободно около 11% коек. Существующего инфекционного коечного фонда в городе достаточно", - привела пресс-служба слова губернатора по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, прошедшего под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в режиме видеоконференции.

Губернатор отметил, что растет охват ПЦР-тестированием, на сегодня выполняется примерно 700 тестов на 100 тыс. населения. "Это почти в 4,5 раза больше нового норматива Роспотребнадзора - 150 тестов на 100 тыс. человек. ПЦР диагностику сейчас проводят 56 лабораторий", - уточнили в пресс-службе Смольного.

Специалисты службы 122 отмечают рост количества обращений по вопросам вакцинации. На прошлой неделе было принято почти 29 тыс. звонков, что на 20% больше, чем в предшествующую неделю. На прививку по телефону 122 записались 12 500 человек, что почти на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили в пресс-службе.

По последним данным, в Петербурге выявили 491 957 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 469 748 человек, умерли 17 599. За последние сутки в городе выявили 2 029 случаев заражения.