Посольство России в Париже ответило на высказывание госсекретаря Франции о "Спутнике V"

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Посольство России в Париже обратило внимание госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона на признание эффективности вакцины "Спутник V" почти в 70 странах. Соответствующее сообщение на французском языке дипмиссия разместила в понедельник в Twitter .

"Греция сделала правильный выбор, разрешив въезд туристов, вакцинированных "Спутником V", - отмечается в сообщении. - Эффективность этой вакцины была признана почти в 70 странах".

"Не логичнее ли признать ее коллективно на европейском уровне, чтобы избежать разночтений [в подходах к правилам въезда в ЕС]?" - обратили внимание Бона дипломаты.

В воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Москва осуждает Париж за дискриминационные заявления Бона о российских и китайских вакцинах от коронавируса.

Ранее Бон высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от коронавируса вакцинами, произведенными в России или Китае.