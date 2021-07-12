"ВСМПО-Ависма" и благотворительный фонд окажут помощь пострадавшим от паводков на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Фонд "Эмпатия" и градообразующее предприятие Верхней Салды (Свердловская область) "ВСМПО-Ависма" выплатят пострадавшим от наводнения 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе корпорации.

По данным министра природных ресурсов региона Андрея Кузнецова, всего повреждено 200-250 домов. Подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа.

"ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" и благотворительный фонд "Эмпатия" Михаила Шелкова приняли решение об оказании материальной помощи в размере 100 тыс. рублей собственникам жилых домов, попавшим в зону затопления вследствие чрезвычайной ситуации на территории Верхнесалдинского городского округа", - говорится в сообщении.

"Когда самое необходимое будет выполнено, мы проанализируем произошедшее и должны будем решить, как улучшить городскую инфраструктуру, чтобы не допустить повторения таких ситуаций в будущем", - цитирует пресс-служба учредителя фонда "Эмпатия", зампредседателя совета директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова.

Как уточнили в пресс-службе, выплаты уже получили более 50 собственников жилья. При администрации города Верхняя Салда создана специальная комиссия, которая проводит обследование пострадавших домов и оформляет соответствующие акты, подтверждающие ущерб. На основании этих документов пострадавшим будут производиться выплаты.

В трех муниципалитетах Свердловской области 5 июля объявили режим ЧС из-за серьезного подтопления территории, вызванного дождями и грозами. Главное управление МЧС по региону развернуло оперативный штаб, с жителями муниципалитетов работают психологи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать эвакуацию 300 детей из детских лагерей "Лесная сказка" и "Тирус".