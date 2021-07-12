СМИ: Папа Римский пробудет в больнице еще как минимум три дня

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, перенесший неделю назад операцию на кишечнике, останется в римской больнице имени Агостино Джемелли как минимум до среды. Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA.

По его данным, не исключено, что 84-летний понтифик может быть выписан в четверг.

5 июля глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что Франциск проведет в больнице около семи дней "при отсутствии осложнений".

В воскресенье понтифик провел традиционную молитву и проповедь, благословив собравшихся из окна больницы. На кадрах, показанных ранее по итальянскому телевидению, видно, что внутри больницы, где Франциск приветствовал персонал и других пациентов, в том числе в детском отделении, он перемещался в инвалидной коляске. Как указали источники в Ватикане, появление понтифика перед верующими в воскресенье уже само по себе является знаком его полноценного восстановления после перенесенной операции.