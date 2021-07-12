Еврокомиссия впервые с начала пандемии откроет пресс-центр

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия впервые с начала пандемии открывает с 14 июля свой пресс-центр, доступ аккредитованных журналистов будет осуществляться по предварительной регистрации. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Еврокомиссия вновь открывает свой пресс-зал для журналистов. Мы создаем систему регистрации журналистов на пресс-конференции, на которые наверняка многие из вас захотят попасть. Эта система будет работать по принципу "кто раньше обратился", сегодня можно регистрироваться на пресс-мероприятия, которые пройдут 14 июля", - заявил он.

С марта 2020 года институты ЕС работали с журналистами в удаленном режиме, за исключением отдельных точечных мероприятий - нескольких саммитов лидеров Евросоюза и саммита ЕС - США 15 июня. Поэтапное открытие пресс-центра Еврокомиссии должно ознаменовать частичное возвращение институтов ЕС к нормальной работе. В частности, как сообщил ТАСС источник в институтах ЕС, в личном формате должна будет пройти пресс-конференция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в конце июля, на которой она объявит, что страны ЕС выполнили задачу по вакцинации 70% своего взрослого населения.

Институты ЕС в своей работе руководствуются действующими в Брюсселе местными санитарными нормами. Власти Бельгии начали поэтапное ослабление жесткого карантина в первых числах мая. Однако с начала июля по мере распространения в стране штамма коронавируса "дельта" впервые за последние два месяца возобновился быстрый рост числа новых случаев заражений, что может вызвать новое ужесточение карантинных мер.