Захарова рассказала, что дипломат США похитил железнодорожную стрелку под Тверью

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале о том, что один из сотрудников посольства США в России весной 2021 года похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области, тем самым подвергнув опасности пассажиров проходящих на этом участке пути поезда.

"Что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов. Осташковский узел - довольно оживленный участок пути. Железная дорога - это зона повышенной опасности. Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия", - указала она.

Как сообщила Захарова, история стала известна в результате проведенных полицией доследственных мероприятий. Оперативники выяснили, что некий тридцатилетний мужчина похитил стрелку и убрал ее в багажник машины с дипломатическими "красными" номерами. "В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", - продолжила дипломат.

По ее словам, несмотря на произошедшее, указанный сотрудник не был лишен дипломатического иммунитета, а просто вернулся в Соединенные Штаты.

Официальный представитель МИД РФ сравнила ситуацию с рассказом Антона Чехова "Злоумышленник".

"Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно", - сказала она.