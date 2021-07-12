Поток нелегальных мигрантов в Литву через Белоруссию вырос в 22 раза

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Число нелегальных мигрантов, прибывающих через Белоруссию в Литву, возросло в 22 раза по сравнению с прошлым годом и достигло в 2021 году 1 600. Об этом заявила в понедельник еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, выступая на совместных слушаниях Комитета Европарламента по иностранным делам и Подкомитета по правам человека.

"Число нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через Белоруссию, значительно выросло, особенно за последний месяц, их число достигло 1 600 человек, что означает рост в 22 раза по сравнению с прошлым годом", - заявила она.