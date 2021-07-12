Свердловский губернатор возмутился отсутствием рабочих при ремонте моста в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал подрядную организацию, которая ремонтирует мост на дороге из Екатеринбурга в аэропорт Кольцово, за отсутствие рабочих. В понедельник часть моста была закрыта, поэтому на въезде и выезде из города скопилась большая пробка, сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня в Екатеринбурге для ремонта перекрыли часть путепровода на перекрестке улицы Луганской и Объездной дороги. Я решил проверить, как подрядчик ведет работы, благо, что такая возможность есть на сайте администрации города. И с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего. И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке", - написал губернатор.

Куйвашев поручил вызвать представителя компании "Уралдортехнологии" "на разговор". "Так работать нельзя", - подытожил глава области.

Через данный мост проходит основная дорога в аэропорт Екатеринбурга. Также он пересекается с объездной дорогой, которая идет через несколько районов города и позволяет добраться из западной части города в восточную. В понедельник часть моста закрыли на ремонт, что спровоцировало большие пробки.