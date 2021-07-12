Кипр изменил эпидемический статус шести стран ЕС

НИКОСИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Республики Кипр изменило эпидемический статус шести стран, но при этом сохранило положение РФ в красной зоне в своем новом недельном реестре категорий стран в зависимости от складывающейся в них обстановки с распространением нового коронавируса. Обнародованный список вступит в силу с четверга.

Изменения коснулись только стран Европейского союза. Власти острова понизили статус Греции, Бельгии и Люксембурга с зеленой категории, откуда можно приезжать на Кипр без медицинских документов, до оранжевой, откуда требуется один диагностический тест, пройденный в стране вылета в течение 72 часов до отправки авиарейса.

Статус с оранжевого на зеленый был изменен для Швеции и Литвы. Статус Португалии был понижен с оранжевого до красного, где требуются два теста.

С 15 июля в зеленой группе будут находиться 30 стран, в оранжевой - 17 государств и в красной - 20. Все остальные страны находятся в серой группе, откуда на остров могут приезжать только отдельные категории граждан при условии, помимо сдачи теста, обязательного пребывания в двухнедельном карантине, который можно сократить по времени вдвое, если сдать за свой счет новый тест на седьмой день пребывания в самоизоляции и получить отрицательный результат.

Правила прилета для россиян

Для невакцинированных пассажиров из стран красной категории, куда входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красной группы придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. Узнать о результатах теста можно будет на цифровой платформе www.covid-testcyprus.com, они должны будут появиться не позднее чем через три часа после сдачи анализа. До момента получения этого результата пассажирам следует находиться на самоизоляции.

Однако пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации как российским препаратом "Спутник V", так и препаратом китайской компании Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а именно Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen, могут приезжать в Республику Кипр без сертификата о прохождении теста на коронавирус. Вакцинированные пассажиры избавляются от помещения на карантин и обязательного прохождения диагностических тестов, но при этом кипрские власти оставили за собой право подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить на сайте в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass.

Изменение режима перехода внутренней границы

С понедельника решением межобщинного Технического комитета по здравоохранению, который повысил уровень эпидемической угрозы на Кипре до темно-красного, был ужесточен режим перехода внутренней границы острова, пролегающей между территориями проживания греческой и турецкой общин Кипра.

Ранее проходить из греческой части острова в турецкую и обратно могли все лица, у кого на руках был сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, который был пройден не ранее, чем в течение семи дней до его предъявления пограничникам.

Однако с 10 часов утра (кипрское летнее время соответствует московскому) в понедельник эта норма осталась в силе лишь для вакцинированных граждан, школьников и жителей греко-кипрского приморского поселка Като-Пиргос, которым для проезда в Никосию и другие населенные пункты центральной части острова требуется совершать транзит через территорию проживания турецкой общины.

Тем, кто не прошел полный курс вакцинации, теперь для перехода через внутреннюю границу Кипра потребуется предъявить результаты диагностического теста, которому не более чем трое суток.