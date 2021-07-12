В Кузбассе стартовала международная студенческая стройка

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Студенты из 13 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии приехали в Кемеровскую области на международную студенческую стройку "Кузбасс-300", приуроченную к юбилею региона. Бойцы стройотрядов будут участвовать в возведении спортивных и социальных объектов, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"300 ребят из студенческих отрядов 13 регионов Российской Федерации, а также Казахстана и Республики Беларусь начали работу в образовательном комплексе культурного кластера, спортивном комплексе "Кузбасс-Арена", крытом катке, теннисном корте и на других значимых объектах капитального строительства Кузбасса", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Участники стройки будут заниматься укладкой тротуарной плитки, перемещать грузы и материалы на объекте, заливать бетон. Соглашение о приглашении в Кузбасс бойцов стройотрядов весной этого года подписали глава региона и руководство общественной организацией "Российские студенческие отряды".

По соглашению этим летом на юге Кузбасса в Новокузнецке также будет работать и всероссийский студенческий медицинский отряд "Атлант". Почти 30 студентов-медиков со всей страны в ближайшие дни приступят к работе в должностях младшего и среднего медперсонала в горбольнице №1 в хирургическом, терапевтическом отделениях, в поликлинике, а также в отделение для лечения пациентов с коронавирусом.

300-летие образования Кузбасса отмечается в 2021 году по указу Владимира Путина Праздничная дата связана с 1721 годом, когда рудознатец Михайло Волков открыл первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные праздничные мероприятия в регионе прошли с 6 до 10 июля 2021 года. Кузбасские власти в рамках подготовки к празднику поставили задачу улучшить условия жизни граждан на всех территориях области. Для этого реализуются масштабные проекты в социальной и градостроительной сферах, ряд новых объектов были сданы накануне 300-летия, ставшиеся будут достроены до конца текущего года.