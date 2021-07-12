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Курганские власти опровергли информацию о платных прививках от коронавируса в регионе

Жители региона ранее сообщили в соцсетях, что они начали получать сообщения с предложениями о платной записи на вакцинацию

ТАСС, 12 июля. Власти Курганской области предупредили о появлении в сети фейковой информации о платной записи на вакцинацию от коронавируса в регионе. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале правительства области.

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"В соцсетях появилась фейковая информация о том, что прививка от коронавируса в Курганской области делается платно. Подписчики паблика правительства области "ВКонтакте" сообщили о подозрительных сообщениях, которые поступают им в личку. Гражданам предлагают за деньги записаться на вакцинацию. Департамент здравоохранения заявляет: все прививки от коронавируса бесплатные", - говорится в сообщении.

Власти советуют жителям обратиться в полицию, если к ним поступило подобное предложение. "Или в личные сообщения паблика правительства Курганской области. Мы передадим информацию в правоохранительные органы", - добавили в правительстве.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 23 556 случаев коронавируса.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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