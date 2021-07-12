Вакцинация от ковида будет обязательной даже для приехавших на Кубань на пару дней

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Требование о вакцинации от ковида будет касаться даже тех туристов, которые заселяются в отели на Кубани на срок до трех дней. Если постоялец не успел вакцинироваться, будучи на курорте, он обязан будет сделать это после отбытия, иначе ему грозит привлечение к ответственности, сообщили ТАСС в понедельник в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима "Повышенной готовности", им закреплено, что в гостиницах и отелях региона после 1 августа продолжат заселять непривитых от коронавируса гостей при условии, что они вакцинируются в течение трех дней после заезда.

"Сроки проживания постановлением не оговариваются. При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации, либо медотвод и отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо подписать согласие на постановку вакцины в течение трех суток. Где будет сделана вакцина - не важно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток", - сообщили в министерстве.

В министерстве пояснили, что информация о всех вакцинированных отображается в единой федеральной базе, неисполнение добровольного согласия на вакцинацию будет являться нарушением положений режима "Повышенной готовности", что влечет за собой привлечение к ответственности.

Об ограничениях на Кубани

Режим "Повышенная готовность" продлен в Краснодарском крае до 1 октября. На данный момент при размещении в гостиницы отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом в срок не позднее, чем полгода назад, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении будут требоваться: медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом в срок не позднее, чем полгода назад или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест, также по отрицательным ПЦР-тестам будут заселять гостей при условии дачи ими добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Все данные требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.

Нарушение требований ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) влекут административный штраф в размере: для граждан от одной тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.