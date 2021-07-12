Владельцы почти 18 тыс. гаражей на Ямале смогут воспользоваться "гаражной амнистией"

ТАСС, 12 июля. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заочным голосованием внесли изменения в закон о земельных отношениях в регионе, который вступит в силу одновременно с федеральным законом о так называемой гаражной амнистии. В упрощенном оформлении земель под гаражами нуждаются владельцы почти 18 тыс. гаражей в регионе, сообщили в пресс-службе Заксобрания ЯНАО в понедельник.

"В настоящее время в автономном округе более 36 тыс. гаражей, из них почти половина используется без оформленных прав. Реализация закона позволит ямальцам не только сократить количество необходимых документов для оформления земли, но и существенно сэкономить на этом процессе. Подготовка документов для постановки недвижимости на кадастровый учет стоит серьезных финансовых вложений. С принятием закона этого не потребуется", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Законодательного собрания Ямала Алексея Ситникова.

Основанием для предоставления земельного участка под гаражом в собственность может быть членская книжка или заверенный список членов гаражного кооператива с датой документа по 2004 год включительно. Договор купли-продажи гаража, зарегистрированный в органах, осуществлявших учет и регистрацию объектов недвижимости до 31.01.1998, также является основанием. Оформить документы можно будет в МФЦ по принципу одного окна или в органах местного самоуправления.

О гаражной амнистии

5 апреля президент России подписал закон о так называемой гаражной амнистии. Законом вводится механизм, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него должно было возникнуть по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.