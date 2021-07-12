Заявки на изучение IT-сферы в Новосибирске подали 30 тыс. человек из России и других стран

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Заявки на обучение программированию в "Школе 21" в Новосибирске - образовательной инициативе Сбера, которую планируется запустить осенью - в ходе приемной кампании подали около 30 тыс. человек из регионов России и других стран - Казахстана, Украины, Эквадора, США. По итогам очного отбора возможность пройти обучение получат 500 человек, сообщил руководитель "Школы 21" в Новосибирске Иван Чубченко.

"С 30 марта, когда мы объявили набор и предложили подавать заявки, на текущий момент было подано несколько десятков тысяч заявок <...> из России и других стран - Казахстана, Украины, Эквадора, США. Около 30 тыс. заявок", - сказал он, уточнив, что по итогам очных этапов отбора обучение начнут 500 человек.

По его словам, проект имеет большую эффективность с точки зрения образования по сравнению с классическими учебными учреждениями, так как студенты получают знания под конкретные задачи. Это первый кампус школы, который открыт на территории IT-компании - офиса 2ГИС, где есть возможность общаться с работающими в профессии людьми, разработчиками.

"Рынок IT сильно перегрет, это означает, что он дорогой и конкурентный. Если новосибирский специалист попадает на рынок, то на него объявляется аукцион. Вход в профессию преисполнен возможностей. Он сложный, "Школа 21" делает его проще. Есть статистика, согласно которой в стране в 2021 году официально опубликованных вакансий в сфере IT будет более 300 тыс. Вузы профильных специальностей выпустят в лучшем случае 50 тыс.", - добавил он.

Официально проект должны были открыть летом, однако планы перенесли на осень из-за неблагоприятной эпидемиологический ситуации. Как отметила директор "Школы 21" Светлана Инфимовская, в настоящее время в школе начались интенсивы - очные этапы отбора. В перспективе трех лет учреждение сможет принимать одновременно 1,5 тыс. студентов.

"Не уходя полностью из профессии, можно стать человеком, который хорошо разбирается в digital и приумножить свою стоимость на рынке. Есть отдельная ветка по работе с большими данными в медицине, которая поможет специалистам соответствовать трансформации в индустрии <...> У нас участники более 80 профессий. Половина имеет отношение к математическим и научным дисциплинам. Другая половина - лингвисты, юристы, журналисты, экономисты, повара-кондитеры", - отметила она.

О проекте

"Школа 21" - школа программирования от Сбера, которая дает возможность бесплатно получить образование в IT-сфере. В России уже работает два кампуса школы - в Москве и Казани. В основе обучения лежит методика индивидуальной или коллективной работы над проектами, без учителей. "Школа 21" в Новосибирске - это совместный проект Сбера и 2ГИС (входит в экосистему Сбера), который будет запущен на базе офиса 2ГИС.