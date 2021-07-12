{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иванов заявил об отсутствии в Кремле антипрививочников

Заболевших ковидом в администрации президента намного меньше, чем в других органах исполнительной власти, отметил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники администрации президента (АП) РФ нормально относятся к вакцинации от коронавируса, антипрививочников нет, а уровень заболеваемости - ниже, чем в других органах власти.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

Об этом ТАСС заявил в понедельник спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я таковых не встречал в администрации президента", - ответил он на вопрос, есть ли в Кремле противники прививок. По его словам, сотрудники АП РФ нормально относятся к вакцинации от ковида. "Но главное - статистика. Количество заболевших в администрации президента намного меньше, чем в других, в том числе федеральных, органах исполнительной власти", - подчеркнул Иванов.

"Естественно, я вакцинировался", - сказал спецпредставитель президента, отвечая на вопрос, привился ли лично он от ковида.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Черногории из-за жары и перебоев с электричеством погибло 30% поголовья кур
Ущерб оценивается в €1 млн
Читать полностью