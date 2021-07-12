Иванов заявил об отсутствии в Кремле антипрививочников

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники администрации президента (АП) РФ нормально относятся к вакцинации от коронавируса, антипрививочников нет, а уровень заболеваемости - ниже, чем в других органах власти.

Об этом ТАСС заявил в понедельник спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я таковых не встречал в администрации президента", - ответил он на вопрос, есть ли в Кремле противники прививок. По его словам, сотрудники АП РФ нормально относятся к вакцинации от ковида. "Но главное - статистика. Количество заболевших в администрации президента намного меньше, чем в других, в том числе федеральных, органах исполнительной власти", - подчеркнул Иванов.

"Естественно, я вакцинировался", - сказал спецпредставитель президента, отвечая на вопрос, привился ли лично он от ковида.