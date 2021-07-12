В Северной Македонии началась вакцинация детей от 12 лет

ЗАГРЕБ, 12 июля. /ТАСС/. Вакцинация детей в возрасте от 12 лет начинается с сегодняшнего дня в Северной Македонии. Для иммунизации несовершеннолетних будет использована вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции министр здравоохранения балканской республики Венко Филипче.

"Чтобы дети от 12 до 16 лет смогли пройти вакцинацию от COVID-19, им необходимо будет зарегистрироваться на электронном портале (специальный интернет-ресурс министерства здравоохранения, при помощи которого жители Северной Македонии могут подать заявку на получение прививки от коронавируса)", - заявил министр. Филипче также отметил, что регистрация детей продлится до четверга, после чего желающие получат назначения для вакцинации на конкретное время и дату. Основная цель состоит в том, чтобы рационально использовать вакцину Pfizer, один флакон которой содержит в себе шесть доз.

"Сроки вакцинации детей будут разделены определенным образом, так как вакцину Pfizer нужно использовать сразу после ее вскрытия, а именно все шесть доз, и если вне группы будет оставаться один или два ребенка, у нас есть высокий риск того, что определенное количество флаконов будет выброшено, а мы не хотим, чтобы это произошло", - подчеркнул Венко Филипче. По словам министра, интерес жителей к вакцинации велик, а процесс иммунизации проходит в соответствии с национальным планом. Он еще раз отметил важность получения прививки и подчеркнул, что это "единственный способ победить пандемию".

Ранее министр здравоохранения уточнял, что эта вакцина на данный момент является единственной утвержденной в стране для использования среди несовершеннолетних. Привлечение к вакцинации новой возрастной группы, по словам Филипче, обусловлено в том числе тем, что в контексте новых случаев заражения дельта-штаммом, который более распространен среди молодых людей, упор делается на здоровье младшего поколения, а также на обеспечение безопасного учебного процесса.

На сегодняшний день в стране свыше 245,2 тыс. граждан получили две дозы вакцины. Для иммунизации против коронавируса в Северной Македонии в настоящее время используются вакцина Pfizer и BioNTech, препарат британско-шведской компании AstraZeneca, а также прибывший недавно из Китая в количестве 500 тыс. доз препарат CoronaVac от компании Sinovac.

С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 155,8 тыс. случаев заражения (7,8% населения), более 5,4 тыс. пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.