Число коек для заразившихся коронавирусом в Калининградской области увеличили до 1,2 тыс.

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Число коек для заразившихся коронавирусом и пневмониями в лечебных учреждениях Калининградской области увеличено до 1,2 тыс. из-за роста заболеваемости. Об этом журналистам сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"Всего коек под ковид и пневмонии развернуто 1 208, занято 998", - сообщили в штабе. На начало июля в регионе для таких пациентов было развернуто 966 коек.

Ранее главный санитарный врач области Елена Бабура охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в регионе как напряженную. По ее словам, на 8 июля коэффициент распространения инфекции в регионе длительное время превышает единицу. Рост заболеваемости отмечается среди всех возрастных групп.

По информации оперативного штаба, на 12 июля в области выявлено 38 777 случаев заражения коронавирусом, в том числе 225 за прошедшие сутки. Вылечились 36 907 пациентов, умерли 572 человека, остаются под медицинским наблюдением 7 633.

В регионе с 23 июня объявлено об обязательной вакцинации работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли, здравоохранения. В срок до 20 августа двумя компонентами вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников предприятий и учреждений, которых касается это решение. По данным на 7 июля, в регион суммарно поставлено 193 927 комплектов доз вакцины от коронавируса. По оценке регионального управления Роспотребнадзора, полный курс вакцинации прошли 15,9% взрослого населения области.