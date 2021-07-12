Около 40% россиян сообщили о значительных изменениях в жизни из-за пандемии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. От 37% до 46% россиян - пользователей различных социальных сетей признались, что пандемия COVID-19 существенно повлияла на их жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом стопкоронавирус.рф среди подписчиков в социальных сетях, данные о котором поступили в ТАСС.

"Первое место (от 37% до 46% голосов в зависимости от площадки) занял ответ "значительно". Еще 8-15% опрошенных сообщили, что их жизнь пандемия изменила на 100%", - говорится в сообщении.

При этом для 28-33% пользователей соцсетей портала стопкоронавирус.рф перемены оказались незначительными, а для 10-20% COVID-19 вообще не стал существенным фактором жизненных изменений.

Самым надежным способом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация, отмечается в сообщении. "Три вакцины четко доказали свою эффективность и безопасность. Мы видим, что эпидситуация, которая сейчас ухудшилась, доказывает, что прививаться нужно было еще вчера. Сейчас время действовать: пойти и привиться", - приводятся в сообщении слова главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксаны Драпкиной.

Информация о вакцинах, подготовке к прививке и противопоказаниях размещена на сайте вакцина.стопкоронавирус.рф.

Опрос проводился 9-11 июля в группах стопкоронавирус.рф в соцсети "ВКонтакте, мессенджерах Viber и Telegram. В нем приняли участие 35,4 тыс. человек. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Насколько пандемия изменила вашу привычную жизнь?", выбрав варианты ответа: "на 100%", "значительно", "не сильно" или "вообще не изменила".