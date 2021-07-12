На корпусе парома "Эстония" обнаружили две новые трещины

ТАСС, 12 июля. Две новые трещины, о которых не было известно ранее, обнаружены на корпусе затонувшего в 1994 году парома "Эстония" в ходе начатых несколько дней назад работ по исследованию судна и морского дна вокруг него. Об этом сообщило в понедельник агентство TT по ссылкой на руководителя эстонского Центра расследований в области безопасности Рене Арикас.

Длина трещин, по его словам, "достигает 10-15 м". В данный момент неизвестно, возникли ли они во время затопления парома или уже после катастрофы.

Швеция и Эстония начали новое предварительное исследование парома в июле. Его задачей является подготовка к основным исследованиям, которые стартуют в следующем году. Предварительное исследование будет вести в течение десяти дней группа из 28 специалистов из Эстонии, Швеции и Финляндии с помощью эстонского многофункционального ледокола EVA-316 и шведского исследовательского судна Electra af Asko. Они должны будут оценить и задокументировать положение парома, а также состояние морского дна.

В сентябре 2020 года прошлый премьер-министр Эстонии Юри Ратас предложил провести новое совместное с Финляндией и Швецией расследование обстоятельств гибели "Эстонии" в связи с обнаружением на корпусе судна неизвестной ранее пробоины. Ее обнаружила съемочная группа телеканала Discovery, которая снимала документальный фильм о крушении парома. В мае правительство Эстонии выделило 1,6 млн евро на исследование останков затонувшего парома.

Паром "Эстония" затонул в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года в Балтийском море, в 35 км к юго-востоку от финского острова Утё. Судно выполняло регулярный грузо-пассажирский рейс из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек погибли 852, это стало одним из крупнейших в XX веке кораблекрушений мирного времени.