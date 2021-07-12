Минобрнауки: вузы могут не допускать к работе не прошедших вакцинацию сотрудников

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские вузы в условиях сложной эпидемиологической обстановки вправе не допускать к работе не прошедших вакцинацию от коронавируса сотрудников, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что сотрудников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, не прошедших вакцинацию от коронавируса, не имеющих медотвода и не переболевших ковидом, перестали допускать на рабочие места. Исключение составляют работники, привившиеся первым компонентом вакцины.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - сказали в пресс-службе Минобрнауки, комментируя решение МГУ.

В пресс-службе напомнили, что к компетенции вузов относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации. Кроме того, университет несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении ими образовательной программы, а также за жизнь и здоровье сотрудников.

"В настоящее время Минобрнауки России разрабатывают методические рекомендации по деятельности подведомственных министерству организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В рекомендации включены положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)", - добавили в министерстве.