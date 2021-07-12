Ставрополье подготовит предложения по постковидной реабилитации до конца июля

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья до конца июля 2021 года подготовят предложения по развитию постковидной реабилитации на курортах Кавказских Минеральных Вод. Предложения будут направлены для включения в федеральную программу, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Примерно каждому шестому перенесшему COVID-19 в нашей стране может потребоваться медреабилитация. На Кавказских Минеральных Водах уже реализуются такие программы, мы готовы принимать на курсы оздоровления. Поручаю до конца июля подготовить соответствующие предложения от края в федеральную программу по постковидной реабилитации", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Кисловодск отметила, что санатории Кавказских Минеральных Вод могут стать базовыми для реализации всероссийской программы постковидной реабилитации. По словам Матвиенко, санатории Кавминвод имеют "колоссальный опыт реабилитации".

По информации краевого правительства, программа реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, запущена на Ставрополье с 2020 года, в ней задействованы более 20 медицинских и санаторно-курортных организаций. Реабилитацию в курортном регионе прошли уже свыше 4,2 тыс. человек.