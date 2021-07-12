Эксперты: легкие формы коронавирусной инфекции не всегда вызывают иммунитет

ТАСС, 12 июля. Немецкие медики проследили за распространением SARS-CoV-2 среди футболистов Бундеслиги и обнаружили, что во многих случаях легкие формы коронавирусной инфекции не приводят к развитию полноценной иммунной реакции и формированию антител. Выводы исследователей были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

"Мы провели уникальные наблюдения за большим числом футболистов, регулярно проходивших тесты на следы SARS-CoV-2 в их организме. Эти наблюдения показали, что вирус может временно колонизировать тело его бессимптомных носителей, и при этом он достаточно часто не вызывает системную иммунную реакцию", - пишут исследователи.

Весной прошлого года все национальные футбольные чемпионаты Европы были приостановлены после того, как началась пандемия коронавируса. В мае 2020 года часть футбольных лиг, в том числе немецкая Бундеслига, возобновили свою работу после внедрения мер, снижавших вероятность заражения футболистов. В их число, помимо отсутствия зрителей на трибунах, входили регулярные тесты на РНК коронавируса для игроков, тренеров и обслуживающего персонала.

Этими данными воспользовалась группа немецких ученых под руководством Барбары Гертнер, профессора Саарского университета в Хомбурге (Германия), для получения ответа на один из самых спорных вопросов, возникших еще весной прошлого года после открытия того, что коронавирус может распространяться бессимптомным путем.

Дело в том, что тогда китайские медики предположили, что некоторые носители легкой формы коронавирусной инфекции, не испытывающие видимых симптомов заражения, могут разносить SARS-CoV-2, но при этом они не вырабатывают иммунитет к коронавирусу. Эта идея вызвала массу споров, так как однозначных подтверждений и опровержений этому ученые не нашли.

Неожиданные последствия заражения

Отсутствие таких сведений, как отмечают профессор Гертнер и ее коллеги, в первую очередь связано с тем, что врачи в подавляющем большинстве ситуаций перестают делать ПЦР-тесты после обнаружения РНК коронавируса в организме пациентов и сразу же переходят к их лечению. Это не позволяло медикам понять, исчезали ли все следы SARS-CoV-2 из организма носителей легких форм COVID-19 еще до того, как у них успел возникнуть иммунитет.

В свою очередь, авторы статьи обратили внимание на то, что немецкие врачи продолжали проводить тесты на следы РНК коронавируса даже после того, как они были обнаружены в организме зараженных футболистов. Это дало ученым возможность оценить то, как развивалась инфекция у тех игроков Бундеслиги, которые пережили ее в бессимптомной форме.

В общей сложности, за вторую половину прошлого года врач выявили 98 случаев заражений коронавирусом среди 1,7 тыс. футболистов, тренеров и представителей обслуживающего персонала. Сразу одиннадцать из них пережили крайне необычную бессимптомную форму COVID-19, при развитии которой лишь первый ПЦР-тест давал положительный результат, а последующие два были отрицательными.

Изучив пробы крови этих пациентов, профессор Гертнер и ее коллеги с удивлением обнаружили, что лишь у одного игрока из одиннадцати сформировался иммунитет к коронавирусу. У остальных отсутствовали как антитела к SARS-CoV-2, так и клетки иммунной системы, способные реагировать на частицы возбудителя COVID-19. Соответственно, это говорит о том, что у примерно 10% зараженных футболистов иммунитет к коронавирусу так и не сформировался, несмотря на перенесенную инфекцию.

Как именно это произошло, исследователи пока не могут сказать. Тем не менее, они считают, что подобную особенность развития бессимптомных форм коронавирусной инфекции следует учитывать как при оценках того, какую роль ее носители играют в распространении болезни, так и при выработке мер по изоляции потенциальных разносчиков SARS-CoV-2.