Власти Ленобласти закупили препараты для лечения ковида в стационарах на 59 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Ленинградской области закупил на 59 млн рублей из резервного фонда бюджета региона дорогостоящие препараты для лечения коронавируса в стационарах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

"В ближайшее время еще на 54 млн рублей будут закуплены средства индивидуальной защиты для "красных зон" ковидных госпиталей, а также расходные материалы для проведения ПЦР-диагностики, в том числе на 2 млн рублей экспресс-тесты на COVID-19 для предотвращения заноса инфекции в медицинские организации", - также говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что объем лекарственных препаратов, включающий антикоагулянты, антибиотики и противовирусные средства, для амбулаторного звена сформирован более чем на месяц.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 51 438 человек, выздоровел 45 691, умерли 1 889. За минувшие сутки в регионе выявили 246 случаев заражения.